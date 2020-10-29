Взрыв на Харьковщине: число жертв возросло
29 октября, 2020, 11:17
Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех человек
Об этом сообщает местное издание "Редпост".
"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.
Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).
- Напомним, в селе Березовское в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции , известно о двух погибших и восьми пострадавших.
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