Взрыв на Харьковщине: число жертв возросло

Об этом сообщает местное издание "Редпост".

"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.

Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).

Напомним, в селе Березовское в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции , известно о двух погибших и восьми пострадавших.

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