 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрыв на Харьковщине: число жертв возросло

Взрыв на Харьковщине: число жертв возросло


фото: dsns.gov.ua
Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех человек

Об этом сообщает местное издание "Редпост".

"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.

Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать