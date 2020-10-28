На Харьковщине произошел взрыв на газораспределительной станции: двое погибших и восемь пострадавших

28 октября, 2020, 13:41

В селе Березовское в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции, известно о двух погибших и восемь пострадавших

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

"28 октября в 11:35 в с. Березовское Дергачевского района на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли два человека (тела обнаружили под завалами). Так, еще восемь пострадали, их госпитализировали в больницу.

Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорания газа. На месте происшествия работают подразделения ДСЧС.

По данным МВД , задымление составило около 200 кв. метров.

Так, на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 13:30 пожар был ликвидирован. От ДСНС привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

28 октября в 11:35 в с. Березовское Дергачевского района на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв. По ... Опубликовано Главное управление ДСЧС Украины в Харьковской области Среда, 28 октября 2020 г.

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