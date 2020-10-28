На Харьковщине произошел взрыв на газораспределительной станции: двое погибших и восемь пострадавших
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
"28 октября в 11:35 в с. Березовское Дергачевского района на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв", - говорится в сообщении.
В результате взрыва погибли два человека (тела обнаружили под завалами). Так, еще восемь пострадали, их госпитализировали в больницу.
Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорания газа. На месте происшествия работают подразделения ДСЧС.
По данным МВД , задымление составило около 200 кв. метров.
Так, на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В 13:30 пожар был ликвидирован. От ДСНС привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
28 октября в 11:35 в с. Березовское Дергачевского района на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв. По ...Опубликовано Главное управление ДСЧС Украины в Харьковской области Среда, 28 октября 2020 г.
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