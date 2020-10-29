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Espreso.tvОбществоВозобновить работу НАПК можно через несколько месяцев, - Малюська

Возобновить работу НАПК можно через несколько месяцев, - Малюська


фото: ukranews
Возобновить полноценную работу Национального агентства противодействия коррупции и системы е-декларирования можно через несколько месяцев

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью НВ.

По словам Малюськи, есть видение того, как восстановить работу системы е-декларирования в том виде, в котором она работала до решения КСУ.

Первый шаг - убрать на законодательном уровне полномочия НАПК в отношении судей.

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"Тогда НАПК будет полноценно функционировать, выполняя свои обязанности в отношении всех других (а чиновников гораздо больше, чем судей). Вступление в силу данного закона позволит разблокировать работу НАПК и открыть доступ к реестру деклараций", - пояснил он.

В ведомстве хотят создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал именно судей.

"В несколько месяцев (создание такого органа, - ред.) не уложится. А по всем другим чиновникам, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной Рады, - это можно сделать за несколько месяцев", - подчеркнул Малюська.

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