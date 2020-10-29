Возобновить работу НАПК можно через несколько месяцев, - Малюська
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью НВ.
По словам Малюськи, есть видение того, как восстановить работу системы е-декларирования в том виде, в котором она работала до решения КСУ.
Первый шаг - убрать на законодательном уровне полномочия НАПК в отношении судей.
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"Тогда НАПК будет полноценно функционировать, выполняя свои обязанности в отношении всех других (а чиновников гораздо больше, чем судей). Вступление в силу данного закона позволит разблокировать работу НАПК и открыть доступ к реестру деклараций", - пояснил он.
В ведомстве хотят создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал именно судей.
"В несколько месяцев (создание такого органа, - ред.) не уложится. А по всем другим чиновникам, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной Рады, - это можно сделать за несколько месяцев", - подчеркнул Малюська.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Из-за отмены уголовной ответственности за сокрытие состояния украинцев призывают прийти к КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
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