Во Львове досчитали голоса на выборах: между Синюткой и Садовым менее 10% разрыва
29 октября, 2020, 20:57
На выборах главы Львовской ОТГ, по результатам подсчета 100% бюллетеней, действующий мэр Львова Андрей Садовый получил - 39,96% голосов, на втором месте Олег Синютка с показателем 31,03%
Об этом сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий в комментарии Укринформу.
"По результатам подсчета 100% бюллетеней Андрей Садовый получил больше всего голосов - 39,96%, за него проголосовали 90 812 избирателей. Олег Синютка набрал 31,03%, 70504 избирателя отдали за него свой голос. Всего в выборах приняли участие чуть больше 227 тыс. избирателей", - сообщил Слипецкий.
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