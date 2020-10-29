Во Львове досчитали голоса на выборах: между Синюткой и Садовым менее 10% разрыва

29 октября, 2020, 20:57

Об этом сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий в комментарии Укринформу.

"По результатам подсчета 100% бюллетеней Андрей Садовый получил больше всего голосов - 39,96%, за него проголосовали 90 812 избирателей. Олег Синютка набрал 31,03%, 70504 избирателя отдали за него свой голос. Всего в выборах приняли участие чуть больше 227 тыс. избирателей", - сообщил Слипецкий.