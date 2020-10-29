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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске начальные классы вернутся в школы, - Марцинкив

В Ивано-Франковске начальные классы вернутся в школы, - Марцинкив


фото: wz.lviv.ua
В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а дети из 1-4 классов будут учиться в школах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Марцинкив сообщил о переходе на дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, поскольку ситуация с COVID-19 ухудшается каждый день. Детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.

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