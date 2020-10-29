В Ивано-Франковске начальные классы вернутся в школы, - Марцинкив
29 октября, 2020, 16:53
В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а дети из 1-4 классов будут учиться в школах
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Марцинкив сообщил о переходе на дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, поскольку ситуация с COVID-19 ухудшается каждый день. Детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.
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