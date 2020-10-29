В ВСУ зафиксировали пятнадцатую смерть от COVID-19
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .
"В ВСУ зафиксировано 15 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 октября военный был госпитализирован в ВМКЦ ОР. Так, положительный результат ПЦР-теста он получил 13 октября.
"В связи с ухудшением состояния здоровья 19 октября был переведен в реанимационное отделение. Несмотря на принятые меры 28 октября состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", - говорится в сообщении.
Военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.
Также в командовании Медсил заметили, что по состоянию на 29 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1456 человек.
Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 55 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В свою очередь дома под наблюдением медицинской службы находится 116 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели 3932 человека. А на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 376 человек.
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. В Вооруженных Силах Украины проходят плановые мероприятия по недопущению ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Четверг, 29 октября 2020 г.
- В Украине за минувшие сутки обнаружили 7342 новых случаев заболевания на коронавирус.
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