29 октября, 2020, 08:42

В Украине обнаружили 7342 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

За сутки умерло 113 человек. Выздоровели - 2990.

Всего с начала пандемии выявлено 370 417 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 3176397 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9899 случаев;

Волынская область - 13 089 случаев;

Днепропетровская область - 14 301 случай;

Донецкая область - 9177 случаев;

Житомирская область - 13 518 случаев;

Закарпатская область - 13 842 случая;

Запорожская область - 9211 случаев;

Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;

Кировоградская область - 2308 случаев;

г. Киев - 36027 случаев;

Киевская область - 15 780 случаев;

Львовская область - 28 889 случаев;

Луганская область - 3482 случая;

Николаевская область - 7450 случаев;

Одесская область - 23623 случаи;

Полтавская область - 8930 случаев;

Ровенская область - 18 518 случаев;

Сумская область - 11 238 случаев;

Тернопольская область - 20 111 случаев;

Харьковская область - 35 016 случаев;

Херсонская область - 3616 случаев;

Хмельницкая область - 14 706 случаев;

Черновицкая область - 20 906 случаев;

Черкасская область - 8735 случаев;

Черниговская область - 8449 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 октября в Центр поступило 7872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 443 684 сообщения о подозрении на COVID-19.