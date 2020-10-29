В УЕФА отреагировали на тайные договоренности топ-клубов о Суперлиге
29 октября, 2020, 14:23
В УЕФА заявили, что создание самыми богатыми футбольными клубами европейской Суперлиги не подлежит обсуждению
Об этом сообщает As.
После обнародования информации о том, что топ-клубы договариваются о создании Суперлиги, Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, в котором заявил, что эта инициатива даже не подлежит обсуждению.
"Президент УЕФА Александр Чеферин несколько раз заявлял, что он против Суперлиги. Принципы повышения, снижения команд и организации новых лиг не подлежат обсуждению. Так устроен европейский футбол, а Лига чемпионов - лучшие соревнования в мире", - говорится в заявлении УЕФА.
- 28 октября стало известно, что самые богатые футбольные клубы договариваются о создании европейской Суперлиги.
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