Футбольные топ-клубы договариваются о создании европейской Суперлиги
Об этом сразу после отставки заявил бывший президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, сообщает журналист Дермот Корриган в twitter.
"Могу сообщить вам некоторые необычные новости. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской Суперлиге, которая гарантировала бы будущую финансовую устойчивость клуба", - сказал Бартомеу на пресс-конференции сразу после своей отставки.
В ФИФА уже отреагировали на подобное заявление и заявили, что в организации не знают об этом турнире.
"ФИФА не знает ни о каком соглашении. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой европейской Суперлиги периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры", - говорится в заявлении ФИФА.
OMG !!! Bartomeu: "I can announce some extraordinary news. Yesterday we accepted a proposal to participate in a future European superleague, which would guarantee the future financial sustainability of the club. And we have accepted the future Club World Cup format".- Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) October 27 2020
- 20 октября сообщалось, что УЕФА решил увеличить количество участников Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов и изменить формат турнира.
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