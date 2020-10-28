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Espreso.tvСпортФутбольные топ-клубы договариваются о создании европейской Суперлиги

Футбольные топ-клубы договариваются о создании европейской Суперлиги


фото: Getty Images
Самые богатые футбольные клубы договариваются о создании европейской Суперлиги

Об этом сразу после отставки заявил бывший президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, сообщает журналист Дермот Корриган в twitter.

"Могу сообщить вам некоторые необычные новости. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской Суперлиге, которая гарантировала бы будущую финансовую устойчивость клуба", - сказал Бартомеу на пресс-конференции сразу после своей отставки.

В ФИФА уже отреагировали на подобное заявление и заявили, что в организации не знают об этом турнире.

"ФИФА не знает ни о каком соглашении. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой  европейской Суперлиги периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры", - говорится в заявлении ФИФА.

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