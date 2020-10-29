В Николаевской области для лечения больных COVID-19 не хватает медиков, - ОГА

29 октября, 2020, 17:39

В Николаевской области для оказания медицинской помощи больным коронавирусом не хватает врачей, диспетчеров и водителей скорых

Об этом во время брифинга 29 октября сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин, передает Укринформ.

"На Николаевщине для оказания помощи больным коронавирусом определено 17 больничных учреждений. Сейчас им не хватает более 100 врачей и медсестер. Кроме того, Николаевскому областному центру экстренной медицинской помощи на временную работу требуется 50 медиков, 12 диспетчеров и 25 водителей", - сообщил Бабин .

Он отметил, что сейчас проводится работа по привлечению волонтеров, а также людей пенсионного возраста, которые могли бы помочь медикам.

В Украине за минувшие сутки выявили 7342 новых случая заболевания коронавирусом.

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