Украина пригласит Россию на первый саммит Крымской платформы, - Джапарова

29 октября, 2020, 15:34

Украина пригласит на Крымский саммит представителей Российской Федерации

Об этом рассказала изданию Euroactiv первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Укринформ.

"Если они (представители РФ, - ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым", - сказала она.

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По словам Джапаровой, ориентировочная дата проведения Крымского саммита все еще обсуждается.

"Для нас важно найти новый инструмент для возвращения Крыма", - заявила она.