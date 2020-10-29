Украина пригласит Россию на первый саммит Крымской платформы, - Джапарова
Об этом рассказала изданию Euroactiv первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Укринформ.
"Если они (представители РФ, - ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым", - сказала она.
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По словам Джапаровой, ориентировочная дата проведения Крымского саммита все еще обсуждается.
"Для нас важно найти новый инструмент для возвращения Крыма", - заявила она.
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