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Espreso.tvОбщество"Надежд на участие немного": Джапарова заявила, что Россию пригласят на платформу по деоккупации Крыма

"Надежд на участие немного": Джапарова заявила, что Россию пригласят на платформу по деоккупации Крыма


фото: rfe
Россию пригласят к участию в международной платформе по деоккупации Крыма

Об этом заявила в комментарии Крым.Реалии первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного" , - отметила она.

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По ее словам, одной из задач платформы является мониторинг того, что происходит в Крыму, и есть понимание, что "речь идет о преступлениях, которые Россия осуществляет в Крыму".

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