"Надежд на участие немного": Джапарова заявила, что Россию пригласят на платформу по деоккупации Крыма
Об этом заявила в комментарии Крым.Реалии первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного" , - отметила она.
Читайте также: Резников: Украина работает над созданием платформы для деоккупации Крыма
По ее словам, одной из задач платформы является мониторинг того, что происходит в Крыму, и есть понимание, что "речь идет о преступлениях, которые Россия осуществляет в Крыму".
Читайте также: На саммите Украина-ЕС обсудят создание площадки для переговоров по Крыму, - Зеленский
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры