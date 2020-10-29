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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП на Выдубичах в Киеве: полицейские задержали водителя автобуса

Смертельное ДТП на Выдубичах в Киеве: полицейские задержали водителя автобуса

В Киеве правоохранители задержали водителя автобуса №220, который 28 октября протаранил остановку возле метро Выдубичи, в результате чего погиб человек и еще четыре человека пострадали

Об этом сообщила пресс-служба полиция Киева в Facebook .

"Следователи столичной полиции начали уголовное производство по факту ДТП с участием общественного транспорта. Водителя автобуса 1957 года следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные полицейские протестовали водителя автобуса на драгер и результат показал отсутствие у него признаков алкогольного опьянения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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