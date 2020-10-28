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Espreso.tvОбществоВ Киеве возле метро Выдубичи автобус врезался в остановку: погиб человек, трое госпитализированы

В Киеве возле метро Выдубичи автобус врезался в остановку: погиб человек, трое госпитализированы

В Киеве автобус №220 врезался в остановку возле метро Выдубичи. В результате погиб один человек, четверо пострадали

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как известно, автобус №220 стоял на остановке возле метро Выдубичи, люди как раз совершали посадку. Затем по неизвестным причинам автобус начал движение и врезался в остановку.

В результате погиб человек, три человека госпитализированы, еще одна девушка отказалась от госпитализации, отец отвез ее в частную больницу.

По предварительным данным, почти все пострадавшие - прохожие, одна женщина работала возле остановки продавщицей.

Также в результате ДТП обесточена электропора.

Представитель перевозчика сообщил, что двигатель автобуса неожиданно набрал обороты, из-за чего транспортное средство стало неуправляемым.

Сейчас на месте происшествия работают три кареты скорой, несколько патрулей полиции и коммунальщики.

Движение на улице перекрыли. Устанавливаются все факты происшествия.

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