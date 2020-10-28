В Киеве возле метро Выдубичи автобус врезался в остановку: погиб человек, трое госпитализированы
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как известно, автобус №220 стоял на остановке возле метро Выдубичи, люди как раз совершали посадку. Затем по неизвестным причинам автобус начал движение и врезался в остановку.
В результате погиб человек, три человека госпитализированы, еще одна девушка отказалась от госпитализации, отец отвез ее в частную больницу.
По предварительным данным, почти все пострадавшие - прохожие, одна женщина работала возле остановки продавщицей.
Также в результате ДТП обесточена электропора.
Представитель перевозчика сообщил, что двигатель автобуса неожиданно набрал обороты, из-за чего транспортное средство стало неуправляемым.
Сейчас на месте происшествия работают три кареты скорой, несколько патрулей полиции и коммунальщики.
Движение на улице перекрыли. Устанавливаются все факты происшествия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула