Раде предлагают отменить 1,5 тыс. законодательных актов времен Советского Союза
Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Один из авторов законопроекта - первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.
"Мы предлагаем признать такими, что не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов органов СССР, УССР", - подчеркнул Стефанчук.
По его словам, важные для Украины акты, несмотря на "советское" происхождение, не отменят.
"Это и Акт провозглашения независимости Украины, и Декларация о государственном суверенитете Украины, и ратификация Устава ООН, и акты о передаче Крымской области в состав Украины, и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями", - добавил нардеп.
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