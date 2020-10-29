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Espreso.tvОбществоРаде предлагают отменить 1,5 тыс. законодательных актов времен Советского Союза

Раде предлагают отменить 1,5 тыс. законодательных актов времен Советского Союза


фото: reuters
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины"

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Один из авторов законопроекта - первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

"Мы предлагаем признать такими, что не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов органов СССР, УССР", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, важные для Украины акты, несмотря на "советское" происхождение, не отменят.

"Это и Акт провозглашения независимости Украины, и Декларация о государственном суверенитете Украины, и ратификация Устава ООН, и акты о передаче Крымской области в состав Украины, и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями", - добавил нардеп.

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