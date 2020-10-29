"Заря" - "Брага": определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

После 1-го тура "Заря" занимает третье место в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами (3:0) идет первым.

За свою историю "Брага" и "Заря" дважды встречались в еврокубках. В сезоне 2018/19 команды соревновались за выход в групповой этап Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. Тогда они дважды сыграли вничью, но благодаря большему количеству голов на выезде дальше прошла "Заря".

Лига Европы

2-й тур

29 октября

Группа G

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия)

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб (к), Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Назарин, Кочергин, Кабаев, Лунев

Запасные: Шевченко, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Поддубный, Гринь, Циганикс, Сайядманеш.

"Брага": Матеус, Есгаю, Виана, Раул Силва, Карму, Моура, Каштру, Франсержиу, Гайтан, Паулинью, Орта.

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

22 октября в 1-м туре группового раунда английский "Лестер" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0.

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