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Espreso.tvСпорт"Заря" - "Брага": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Заря" - "Брага": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: zarya-lugansk.com
Сегодня, 29 октября, во 2-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против португальской "Браги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 1-го тура "Заря" занимает третье место в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3: 0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами (3: 0) идет первым.

За свою историю "Брага" и "Заря" дважды встречались в еврокубках. В сезоне 2018/19 команды соревновались за выход в групповой этап Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. Тогда они дважды сыграли вничью, но благодаря большему количеству голов на выезде - дальше прошла "Заря".

Лига Европы

2-й тур

29 октября

Группа G

"Заря" (Украина) - "Брага" (Португалия)

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

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