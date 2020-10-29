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Espreso.tvСпорт"Шахтер" отказался отпускать футболиста в Бразилию

"Шахтер" отказался отпускать футболиста в Бразилию


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" отказал бразильскому "Палмейрасу", который хотел взять в аренду полузащитника Маркиньоса Сиприано.

Об этом сообщает Globo.

Руководство клуба решило придержать игрока из-за возможных кадровых проблем, связанных с коронавирусом. Также в "Шахтере" есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре заканчиваются, и пока нет договоренностей о продлении, поэтому отдавать в аренду Сиприано посчитали нецелесообразным.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за украинский клуб лишь 32 минуты.

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