"Шахтер" отказался отпускать футболиста в Бразилию
29 октября, 2020, 19:21
Донецкий "Шахтер" отказал бразильскому "Палмейрасу", который хотел взять в аренду полузащитника Маркиньоса Сиприано.
Об этом сообщает Globo.
Руководство клуба решило придержать игрока из-за возможных кадровых проблем, связанных с коронавирусом. Также в "Шахтере" есть ряд футболистов, чьи контракты вскоре заканчиваются, и пока нет договоренностей о продлении, поэтому отдавать в аренду Сиприано посчитали нецелесообразным.
Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за украинский клуб лишь 32 минуты.
- 26 октября стало известно, что Сиприано может продолжить карьеру в Бразилии
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