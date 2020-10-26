Футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в Бразилии

26 октября, 2020, 13:31

Игрок донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано может продолжить карьеру в Бразилии

Об этом сообщает Globoesporte .

Бразильский "Палмейрас" ведет переговоры с "горняками" относительно трансфера 21-летнего Сиприано, который не имеет регулярной игровой практики в состоянии горняков.

Бразильцы хотят арендовать левого защитника до конца 2021-го года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока. По информации источника, в последние несколько дней стороны существенно продвинулись в переговорах. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за украинский клуб лишь 32 минуты.

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