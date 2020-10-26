Футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в Бразилии
Об этом сообщает Globoesporte .
Бразильский "Палмейрас" ведет переговоры с "горняками" относительно трансфера 21-летнего Сиприано, который не имеет регулярной игровой практики в состоянии горняков.
Бразильцы хотят арендовать левого защитника до конца 2021-го года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока. По информации источника, в последние несколько дней стороны существенно продвинулись в переговорах. О трансфере могут объявить в ближайшее время.
Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за украинский клуб лишь 32 минуты.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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