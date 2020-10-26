 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" может продолжить карьеру в Бразилии

Футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в Бразилии


фото: Getty Images
Игрок донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано может продолжить карьеру в Бразилии

Об этом сообщает Globoesporte .

Бразильский "Палмейрас" ведет переговоры с "горняками" относительно трансфера 21-летнего Сиприано, который не имеет регулярной игровой практики в состоянии горняков.

Бразильцы хотят арендовать левого защитника до конца 2021-го года, а также прописать в соглашении опцию на выкуп контракта игрока. По информации источника, в последние несколько дней стороны существенно продвинулись в переговорах. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Маркиньос Сиприано перешел в "Шахтер" летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу" за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за украинский клуб лишь 32 минуты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать