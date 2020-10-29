Правительство разрешило использование средств COVID-фонда для производства патриотических сериалов

29 октября, 2020, 12:55

Кабиинет министров принял постановление, которое позволит использовать средства из Фонда борьбы с коронавирусом для производства патриотических сериалов

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, 28 октября Кабмин принял постановление, которое, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления.

"Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку отрасли в условиях коронакризиса", - отметили в пресс-службе.

Согласно постановлению Кабмина от 8 июля 2020 года, деньги должны быть использованы до конца текущего года, поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных этапов.

В пресс-службе добавили, что принятие этих изменений позволит Министерству культуры в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов.

Напомним, в Фонде борьбы с COVID-19 в поддержку культуры предусмотрено 1 млрд грн, из которых по состоянию на 23 октября, по данным Министерства финансов, было использовано 6 млн грн.

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