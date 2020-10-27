Больше всего - на дороги: из COVID-фонда потратили более половины средств

27 октября, 2020, 14:00

Из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн, или 52% от общей суммы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы.

В частности, больше всего - 16,3 млрд грн - потрачено на строительство и ремонт дорог. Всего на дороги из COVID-фонда было выделено 35 млрд грн.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

Собственно на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн. На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн) на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн, или 31%.

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