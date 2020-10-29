По Европе распространяется новый штамм коронавируса, мутировавший в Испании
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на доклад группы швейцарских и испанских исследователей, которые отслеживают генные мутации коронавируса.
До 80% новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны новым штаммом, который отличается от того, который распространялся по миру еще весной этого года.
По предварительным данным, генная мутация произошла в июне в Испании - ее впервые обнаружили у местных сельскохозяйственных рабочих. А по Европе она разнеслась, вероятно, вместе с туристами, которые отдыхали в Испании и затем возвращались в свои страны.
Новой разновидности вируса уже дали название - 20А.EU1. В его генной структуре есть шесть отличий от "классического" Sars-Cov-2. По "генетическому почерку" ученым удалось отследить место его возникновения.
Вирус, который сейчас выявляют у многих больных по всей Европе, несомненно относится к одной разновидности, которая летом зародилась в Испании, говорит профессор Таня Штадлер в беседе с Financial Times.
Другой соавтор исследования, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20А.EU1 началась с какого-то конкретного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "суперраспространителей".
Причину его дальнейшего стремительного распространения по континенту ученый видит в "рискованном" поведении туристов, отдыхавших в Испании.
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Исследователи вируса отметили, что непонятно, является ли новая мутация более опасной с точки зрения заразности и протекания болезни.
"Такого вида коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что имеющиеся генные мутации влияют на скорость его передачи или на последствия заболевания", - отметила руководитель научной группы Эмма Ходкрофт, специалист по эволюционной генетике Базельского университета (Швейцария).
По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, задели ли мутации так называемые "белковые шипы", с помощью которых вирус попадает в клетку человека.
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