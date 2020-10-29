Антирекорды коронавируса в Польше: впервые за сутки - более 20 тыс. заражений и 300 смертей

29 октября, 2020, 12:42

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 20 156 новых случаев инфицирования коронавирусом, 301 человек умер, что является очередным рекордом заражения и смертности от COVID-19

Об этом в Твиттере сообщает МЗ Польши.

По сравнению с предыдущими сутками, антирекорд инфицированных коронавирусом побит на более чем 1,3 тыс. случаев, а умерших - на 45 случаев.

За минувшие сутки всего инфицированных выявлено в Великопольском (административный центр Познань) - 2633 и Мазовецком (Варшава) - 2255.

За последние сутки в Польше умер 301 пациент. Непосредственно от COVID-19 умерли 46 человек, а 255 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет почти 320 тысяч, более 5,1 тыс. умерли. Излечились почти 130 тыс. человек.

В больницах Польши сейчас находится 14 631 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 1203 лица с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, по состоянию на 29 октября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более пяти человек.

В мире коронавирусом инфицировалось более 44,8 млн человек.

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