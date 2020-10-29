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Espreso.tvОбществоМитрополит Климент обратился к генсеку ООН о притеснениях ПЦУ в оккупированном Крыму

Митрополит Климент обратился к генсеку ООН о притеснениях ПЦУ в оккупированном Крыму

Митрополит Крымский Православной церкви Украины Климент обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу в связи с притеснениями церкви в Крыму

Об этом говорится в видеообращении, которое есть в распоряжении Крим.Реалии.

"Я обращаюсь к вам по защите украинской церкви в Крыму. До 2014 года на территории Крыма действовали 49 религиозных общин, которые принадлежали к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сегодня на территории Крыма осталось 6 религиозных общин, 3 из них - под угрозой прекращения существования. Свое право молиться в украинской церкви мы шесть лет отвоевываем в российских судах и в Европейском суде по правам человека", - говорится в обращении Климента.

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Митрополит отметил, что его лишают права молиться в украинской церкви в Крыму.

"Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией по решению этих проблем. Обеспокоенность - это не путь решения проблемы. Нам нужно практическое решение, обеспечивать наше конституционное право в Крыму молиться в наших храмах Православной церкви Украины", - заявил Климент.

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