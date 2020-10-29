Митрополит Климент обратился к генсеку ООН о притеснениях ПЦУ в оккупированном Крыму
Об этом говорится в видеообращении, которое есть в распоряжении Крим.Реалии.
"Я обращаюсь к вам по защите украинской церкви в Крыму. До 2014 года на территории Крыма действовали 49 религиозных общин, которые принадлежали к Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сегодня на территории Крыма осталось 6 религиозных общин, 3 из них - под угрозой прекращения существования. Свое право молиться в украинской церкви мы шесть лет отвоевываем в российских судах и в Европейском суде по правам человека", - говорится в обращении Климента.
Читайте также: Крымскому архиепископу ПЦУ Клименту вручили постановление о сносе церкви в Евпатории
Митрополит отметил, что его лишают права молиться в украинской церкви в Крыму.
"Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией по решению этих проблем. Обеспокоенность - это не путь решения проблемы. Нам нужно практическое решение, обеспечивать наше конституционное право в Крыму молиться в наших храмах Православной церкви Украины", - заявил Климент.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-