Крымскому архиепископу ПЦУ Клименту вручили постановление о сносе церкви в Евпатории
23 июля, 2020, 14:47
Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту судебные приставы оккупантов вручили постановление о сносе храма в Евпатории
Об этом священнослужитель рассказал Крым.Реалии.
"Сегодня 20-летие моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили на епископа и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", - рассказал Климент.
Архиепископ получил постановление об открытии исполнительного производства, в нем указано, что Крымская епархия ПЦУ обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу провести демонтаж возведенного строения.
- Российские власти в Крыму хотят заставить Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.
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