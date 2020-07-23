Крымскому архиепископу ПЦУ Клименту вручили постановление о сносе церкви в Евпатории

23 июля, 2020, 14:47

Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту судебные приставы оккупантов вручили постановление о сносе храма в Евпатории

Об этом священнослужитель рассказал Крым.Реалии.

"Сегодня 20-летие моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили на епископа и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", - рассказал Климент.

Архиепископ получил постановление об открытии исполнительного производства, в нем указано, что Крымская епархия ПЦУ обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу провести демонтаж возведенного строения.

Российские власти в Крыму хотят заставить Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.