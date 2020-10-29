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Espreso.tvСпортЛуческу объяснил, почему "Динамо" заслуживало победу над "Ференцварошем"

Луческу объяснил, почему "Динамо" заслуживало победу над "Ференцварошем"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победы над венгерским "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам румынского тренера, "Динамо" доминировало в первом тайме, однако не реализовало все свои моменты и стушевалось после первого пропущенного гола и упустило  победу.

"Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Пытались обыграть соперников за счет индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас. К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. Мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать", - сказал Луческу.

По его мнению "Динамо" играло лучше "Ференцвароша" и заслуживало победу.

"Во время второго пропущенного гола мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Затруднились выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше ", - резюмировал Луческу.

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