Луческу объяснил, почему "Динамо" заслуживало победу над "Ференцварошем"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам румынского тренера, "Динамо" доминировало в первом тайме, однако не реализовало все свои моменты и стушевалось после первого пропущенного гола и упустило победу.
"Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Пытались обыграть соперников за счет индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас. К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. Мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать", - сказал Луческу.
По его мнению "Динамо" играло лучше "Ференцвароша" и заслуживало победу.
"Во время второго пропущенного гола мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Затруднились выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше ", - резюмировал Луческу.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
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