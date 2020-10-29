Крымского политзаключенного Олега Приходько держат в камере с крысами, - адвокат

29 октября, 2020, 22:03

Проукраинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, поместили в камеру с крысами в СИЗО

Об этом Крим.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

"Насчет состояния здоровья у Приходько жалоб нет. Его поместили в камеру, где живут крысы вместе с ним. Он мне рассказывает, что часто приходится их отгонять. Это очень беспокоит его и не дает возможности нормально отдыхать, нормально готовиться к судебным заседаниям", - сообщил Шейхмамбетов.

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По его словам, следующее заседание состоится 17 ноября в 14:00.