Крымского политзаключенного Олега Приходько держат в камере с крысами, - адвокат
29 октября, 2020, 22:03
Проукраинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, поместили в камеру с крысами в СИЗО
Об этом Крим.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.
"Насчет состояния здоровья у Приходько жалоб нет. Его поместили в камеру, где живут крысы вместе с ним. Он мне рассказывает, что часто приходится их отгонять. Это очень беспокоит его и не дает возможности нормально отдыхать, нормально готовиться к судебным заседаниям", - сообщил Шейхмамбетов.
Читайте также: Крымский политзаключенный Приходько угрожает перерезать вены, если ему не передадут лекарства
По его словам, следующее заседание состоится 17 ноября в 14:00.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-