Крымский политзаключенный Приходько угрожает перерезать вены, если ему не передадут лекарства
Об этом сообщает Крымская солидарность .
"Я требую дать надлежащие мне вещи! Все мои жалобы пойдут в Европейский суд через моих адвокатов! Если в течение недели мне не дадут лекарства, я вены перережу, обещаю", - заявил Приходько.
Кроме того, Приходько пожаловался на ухудшение условий.
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"Его перевели в маленькую камеру и, как считает подсудимый, поселили вместе со "стукачом", - говорится в сообщении.
Защита отмечает, что таким образом оказывается давление из-за его жалобы на отсутствие лекарств, которые Приходько вынужден принимать ежедневно.
На 1 октября в суде было назначено изучение "экстремистских материалов", якобы обнаруженных на флешке, найденной при обыске у Приходько.
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В ростовский суд вместе с адвокатом Назымом Шейхмамбетовым из Крыма приехали жена и дочь Приходько. Однако сразу после начала судебного процесса судья предложил перенести заседание на 15 октября, так как прокурор находится в отпуске.
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