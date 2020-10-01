Крымский политзаключенный Приходько угрожает перерезать вены, если ему не передадут лекарства

1 октября, 2020, 15:18

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону на заседании, обращаясь к судье, политзаключенный Олег Приходько потребовал передать отправленные дочерью лекарства, заявив, что если требование не будет выполнено, он "перережет вены"

Об этом сообщает Крымская солидарность .

"Я требую дать надлежащие мне вещи! Все мои жалобы пойдут в Европейский суд через моих адвокатов! Если в течение недели мне не дадут лекарства, я вены перережу, обещаю", - заявил Приходько.

Кроме того, Приходько пожаловался на ухудшение условий.

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"Его перевели в маленькую камеру и, как считает подсудимый, поселили вместе со "стукачом", - говорится в сообщении.

Защита отмечает, что таким образом оказывается давление из-за его жалобы на отсутствие лекарств, которые Приходько вынужден принимать ежедневно.

На 1 октября в суде было назначено изучение "экстремистских материалов", якобы обнаруженных на флешке, найденной при обыске у Приходько.

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В ростовский суд вместе с адвокатом Назымом Шейхмамбетовым из Крыма приехали жена и дочь Приходько. Однако сразу после начала судебного процесса судья предложил перенести заседание на 15 октября, так как прокурор находится в отпуске.