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Espreso.tvЭкономикаГосбюджет-2021 может быть рассмотрен в первом чтении 5 ноября, - Железняк

Госбюджет-2021 может быть рассмотрен в первом чтении 5 ноября, - Железняк


фото: goloszmin
По информации народного депутата партии "Голос" , проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении народные депутаты могут рассмотреть 5 ноября

Об этом Железняк написал в Telegram.

"Голосовать сам Бюджет 2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября). Единственная интрига - наличие голосов", - написал Железняк.

Так, по его информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на 2 ноября, понедельник. Сейчас, добавил нардеп, премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правке в бюджет.

Железняк также отметил, что налоговые изменения в бюджет также в ближайшее время будут рассмотрены на комитете.

Кроме того, по его информации, рассмотрение налоговой части под проект бюджета на 2021 (проект закона №4101-д) вынесено на профильный комитет на 30 ноября.

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