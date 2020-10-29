Госбюджет-2021 может быть рассмотрен в первом чтении 5 ноября, - Железняк
Об этом Железняк написал в Telegram.
"Голосовать сам Бюджет 2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября). Единственная интрига - наличие голосов", - написал Железняк.
Так, по его информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на 2 ноября, понедельник. Сейчас, добавил нардеп, премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правке в бюджет.
Железняк также отметил, что налоговые изменения в бюджет также в ближайшее время будут рассмотрены на комитете.
Кроме того, по его информации, рассмотрение налоговой части под проект бюджета на 2021 (проект закона №4101-д) вынесено на профильный комитет на 30 ноября.
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