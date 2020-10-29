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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира вспомнил, как Усик создал Кличко проблемы в спарринге

Экс-чемпион мира вспомнил, как Усик создал Кличко проблемы в спарринге


фото: Instagram
Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон заявил, что украинский боксер Александр Усик оказался неудобным соперником для Владимира Кличко во время спарринга

Об этом сообщает TalkSPORT

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 2015 году он стал свидетелем спарринга Александра Усика и Владимира Кличко, который отказался его продолжать публично уже после одного раунда.

"Я высоко оцениваю Усика. Я видел его спарринг с Владимиром Кличко, когда тот готовился к бою с Фьюри. Тогда я спрашивал: "Кто этот парень?". Я понял, в нем есть что-то особенное. После всего одного раунда, Владимир отстранился от Усика и сказал: "Иди, будем спарринговать, когда пойдет пресса". В ринге Усик для него был тяжелым противником, который все контролировал. Владимир потребовал пригласить кого-то другого ", - рассказал Нельсон.

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры свой второй бой в супертяжелом весе.

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