Экс-чемпион мира вспомнил, как Усик создал Кличко проблемы в спарринге

29 октября, 2020, 13:50

Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон заявил, что украинский боксер Александр Усик оказался неудобным соперником для Владимира Кличко во время спарринга

Об этом сообщает TalkSPORT

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 2015 году он стал свидетелем спарринга Александра Усика и Владимира Кличко, который отказался его продолжать публично уже после одного раунда.

"Я высоко оцениваю Усика. Я видел его спарринг с Владимиром Кличко, когда тот готовился к бою с Фьюри. Тогда я спрашивал: "Кто этот парень?". Я понял, в нем есть что-то особенное. После всего одного раунда, Владимир отстранился от Усика и сказал: "Иди, будем спарринговать, когда пойдет пресса". В ринге Усик для него был тяжелым противником, который все контролировал. Владимир потребовал пригласить кого-то другого ", - рассказал Нельсон.

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры свой второй бой в супертяжелом весе.

В мае экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что помогает Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой в качестве спарринг-партнера.

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