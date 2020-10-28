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Espreso.tvОбществоВзрыв на Харьковщине: полицейские открыли уголовное производство

Взрыв на Харьковщине: полицейские открыли уголовное производство


фото: dsns.gov.ua
Полицейские открыли уголовное производство по факту взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Так, максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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