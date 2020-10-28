В Киеве рок-музыканты провели благотворительный вечер в поддержку Андрея Антоненко

28 октября, 2020, 22:07

В среду, 28 октября, в одном из столичных пабов рок-музыканты организовали музыкальное мероприятие, средства от которого передадут семье подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военнослужащего Андрея "Рифмастера" Антоненко

Об этом сообщил с места события корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Организаторы благотворительного концерта отмечают, что семья Рифмастера осталась без кормильца поэтому сейчас, как никогда, нуждается в поддержке. В концерте приняли участие Сергей Василюк, Кристина Панасюк, Соня Сотник, группа "Тарута" и рок-группа "Широкий Лан".

"Семья Андрея Антоненко без кормильца. У него дети, у него мама, у него жена. И мы хотим здесь собрать определенные средства для того чтобы передать их прямо на семью, чтобы семье было на что существовать", говорит участник рок-группы "Тарута" Евгений Романенко.

Организаторы мероприятия отмечают, что на концерт предварительно продали более 100 билетов, средняя стоимость одного составляет - 200 грн.

Кроме этого во время мероприятия все желающие могли купить бейсболки, футболки, свитшоты, чашки и другие вещи с символикой Рифмастера, средства от их продажи также пойдут на поддержку семьи Антоненко.

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Ко дню проведения благотворительного мероприятия другая подозреваемая по делу врач и волонтер Юлия Кузьменко нарисовала ряд картин, которые также продавались на благотворительном вечере. Некоторые из них перенесли в виде принтов на свитшоты, которые все желающие могли приобрести в свой гардероб.

"Сегодня будут проданы частично Юлины рисунки, которые она нарисовала в ИВС. Часть из них она нарисовала уже будучи на домашнем аресте. Все эти средства будут переданы семье Андрея Антоненко, который не имеет возможности кормить своих детей и свою жену. Все мы понимаем, что это трудно в таких условиях. Будут проданы и кофты с рисунками, которые рисовала Юля. Футболки правозащитной инициативы - #FreeRiff, чашки, флаг, диски. Все что мы сможем сегодня выручить - передадим семье", - рассказал муж Юлии Кузьменко Петр Киян.

Во время концерта несколько рок-композиций исполнила группа "Вивас" в составе которой играли дети Андрея Антоненко Виктор и Варя.

Жена Рифмастера Светлана Антоненко искренне поблагодарила организаторов мероприятия и тех, кто его поддержал.

"Дети понимают, что они помогают. Старший Витя и Саша Катаев они собираются монтировать свое видео. Они так решили себе свое что-то делать в поддержку папы. А Варико сказала, что она будет крутой барабанщицей, чтобы папа ею гордился", - сказала Антоненко.

В перерывах между выступлениями артистов ведущая проводила благотворительный аукцион на котором продали флаг с автографом Антоненко, картины Юлии Кузьменко и другие вещи.

Напомним, 21 октября Шевченковский райсуд Киева принял решение продлить на 2 месяца арест Андрея Антоненко.

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