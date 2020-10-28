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Espreso.tvСпортПромоутер уговаривает Усика отказаться от боя с Джошуа

Промоутер уговаривает Усика отказаться от боя с Джошуа


фото: Getty Images
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что уговаривает украинского боксера отказаться от поединка с Джошуа, чтобы британец встретился с соотечественником Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, он предложит Усику отказаться от немедленного права на бой с Джошуа в статусе обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

"Если Усик победит Чисору, а Джошуа - Пулева, то постановление говорит, что Джошуа должен провести следующий поединок с Усиком. Но если Джошуа победит, он подаст заявку в WBO и скажет:" Я хотел бы драться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона ". WBO может сказать да или нет. Если они откажут, мы идем к Усику и спрашиваем:" Вы позволите нам провести поединок с Фьюри, в апреле? ", - сказал Хирн.

Хирн подчеркнул, что хочет организовать между Джошуа и Фьюри бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу, чтобы поединок Джошуа против Фьюри был за титул абсолюта. Пояса важные для Джошуа. Он не накапливал эти пояса и не платил штрафные санкции только для того, чтобы выбросить их. Он хочет быть бесспорным. Но мы также уважаем Усика как обязательного претендента ", - сказал Хирн.

Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября. Джошуа проведет поединок за титул чемпиона мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) с болгарином Пулев 12 декабря.

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