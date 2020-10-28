Режим чрезвычайной ситуации в Украине продолжили до 31 декабря

28 октября, 2020, 14:50

В связи с продлением срока действия карантина в Украине до конца года продолжили режим чрезвычайной ситуации

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

В Украине продлили действие режима чрезвычайной ситуации.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине в связи с распространением COVID-19 до конца года.

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