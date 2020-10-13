Правительство продлит действие адаптивного карантина до конца года, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV.
"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев и пока это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и в целом в мире", - сказал Шмыгаль.
По его словам правительство предлагает изменить правила адаптивного карантина. Так, будут изменены правила разрешенного количества людей в массовых собраниях, поскольку исследование показало, что количество случаев заболеваний после таких мероприятий росло.
- Напомним, ранее Минздрав предложил продлить карантин в Украине до 31 декабря.
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