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Espreso.tvЭкономикаПравительство продлит действие адаптивного карантина до конца года, - Шмыгаль

Правительство продлит действие адаптивного карантина до конца года, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров продлит действие адаптивного карантина в Украине в связи с распространением COVID-19 до конца года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев и пока это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и в целом в мире", - сказал Шмыгаль.

По его словам правительство предлагает изменить правила адаптивного карантина. Так, будут изменены правила разрешенного количества людей в массовых собраниях, поскольку исследование показало, что количество случаев заболеваний после таких мероприятий росло.

  • Напомним, ранее Минздрав предложил продлить карантин в Украине до 31 декабря.

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