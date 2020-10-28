 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков требует пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент

Разумков требует пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады дал срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять решение о перечне СМИ и оснований освобождения от аккредитации", - сообщила она.

Председатель парламента, по ее словам, отметил, что журналисты таких проектов, как Слидство.Инфо должны иметь "неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать