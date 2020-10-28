Разумков требует пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент
28 октября, 2020, 18:16
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
"Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады дал срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять решение о перечне СМИ и оснований освобождения от аккредитации", - сообщила она.
Председатель парламента, по ее словам, отметил, что журналисты таких проектов, как Слидство.Инфо должны иметь "неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность".
- Напомним, комитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент.
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