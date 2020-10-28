Разумков требует пересмотреть решение о запрете журналистам посещать парламент

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады дал срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять решение о перечне СМИ и оснований освобождения от аккредитации", - сообщила она.

Председатель парламента, по ее словам, отметил, что журналисты таких проектов, как Слидство.Инфо должны иметь "неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность".

Напомним, комитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb