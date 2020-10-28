Комитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент
Об этом в Facebook сообщила руководитель расследовательской агентства Слидство.Инфо Анна Бабинец.
"Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации? ", - отметила она.
Бабинец заметила, что в редакции видят в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов.
"Обжалуем его и обязательно сообщим об этом все международные организации", - добавила она.
Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы ...Опубликовано Anna Babinets Среда, 28 октября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-