Комитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент

28 октября, 2020, 13:24

Комитет Верховной Рады по свободе слова лишил аккредитации журналистов Слидство.Инфо. Журналисты планируют обжаловать соответствующее решение

Об этом в Facebook сообщила руководитель расследовательской агентства Слидство.Инфо Анна Бабинец.

"Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации? ", - отметила она.

Бабинец заметила, что в редакции видят в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов.

"Обжалуем его и обязательно сообщим об этом все международные организации", - добавила она.

Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы ... Опубликовано Anna Babinets Среда, 28 октября 2020 г.

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