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Espreso.tvОбществоКомитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент

Комитет ВР запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент

Комитет Верховной Рады по свободе слова лишил аккредитации журналистов Слидство.Инфо. Журналисты планируют обжаловать соответствующее решение

Об этом в Facebook сообщила руководитель расследовательской агентства Слидство.Инфо Анна Бабинец.

"Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации? ", - отметила она.

Бабинец заметила, что в редакции видят в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов.

"Обжалуем его и обязательно сообщим об этом все международные организации", - добавила она.

Комитет ВР по свободе слова запретил журналистам Слидство.Инфо посещать парламент. Мы получили письмо от пресс-службы ...

Опубликовано Anna Babinets Среда, 28 октября 2020 г.

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