"Ференцварош" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В параллельном матче встретятся туринский "Ювентус" и "Барселона". В турнирной таблице группы G "Динамо" идет третьим, "Ференцварош" Сергея Реброва - четвертый. Итальянцы и испанцы делят первые-вторые ступени.
"Динамо" и "Ференцварош" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось в 1975-м году, тогда киевляне победили венгров со счетом 3: 0 в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина)
Будапешт, стадион "Групама Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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