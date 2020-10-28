"Ференцварош" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

28 октября, 2020, 08:01

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В параллельном матче встретятся туринский "Ювентус" и "Барселона". В турнирной таблице группы G "Динамо" идет третьим, "Ференцварош" Сергея Реброва - четвертый. Итальянцы и испанцы делят первые-вторые ступени.

"Динамо" и "Ференцварош" лишь однажды встречались между собой на футбольном поле. Это случилось в 1975-м году, тогда киевляне победили венгров со счетом 3: 0 в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина)

Будапешт, стадион "Групама Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

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