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Espreso.tvОбщество"Быстро сближаем позиции": Шмыгаль встретился с представителями МВФ

"Быстро сближаем позиции": Шмыгаль встретился с представителями МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Международного валютного фонда. Он заявил, что Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств

Об этом он сообщил в Telegram.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", - отметил Шмыгаль.

  • Напомним, 7 сентября Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины одобрил план реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов к концу 2021 года, выполнение которого позволит повысить суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн с 200 тыс. грн.

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