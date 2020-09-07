 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПосле реструктуризации долгов ФГВФЛ НБУ планирует увеличить сумму гарантированного государством вклада до 600 тыс. грн

После реструктуризации долгов ФГВФЛ НБУ планирует увеличить сумму гарантированного государством вклада до 600 тыс. грн


фото: НБУ
Совет по финансовой стабильности Национального банка Украины одобрил план реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов к концу 2021 года, выполнение которого позволит повысить суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн с 200 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, Совет по финансовой стабильности одобрил План реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до конца 2021 года.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", - говорится в сообщении.

По информации НБУ относительно финансовой устойчивости ФГВФЛ было констатировано, что для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ.

Так, по данным Нацбанка, на сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млн грн и проценты по этим показателям, которые должны быть погашены до 2031 года. Кроме того, после значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

В пресс-службе отметили, что Совет по финстабильности рекомендовал ФГВФЛ конвертировать текущие обязательства перед правительством будущих процентных платежей в условные обязательства. При этом задолженность Фонда в части начисленных процентов по векселям будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев неплатежеспособных банков и связанных с ними лиц. Также задолженность будет погашаться за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитора за выплаченные им гарантированные суммы вкладчикам.

Погашение задолженности в части номинала векселей планируется осуществлять за счет накопленных избыточных средств ФГВФЛ, превышающих необходимую для выполнения им своих функций сумму, но не ниже 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать