После реструктуризации долгов ФГВФЛ НБУ планирует увеличить сумму гарантированного государством вклада до 600 тыс. грн
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, Совет по финансовой стабильности одобрил План реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до конца 2021 года.
"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн после осуществления реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", - говорится в сообщении.
По информации НБУ относительно финансовой устойчивости ФГВФЛ было констатировано, что для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ.
Так, по данным Нацбанка, на сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млн грн и проценты по этим показателям, которые должны быть погашены до 2031 года. Кроме того, после значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.
В пресс-службе отметили, что Совет по финстабильности рекомендовал ФГВФЛ конвертировать текущие обязательства перед правительством будущих процентных платежей в условные обязательства. При этом задолженность Фонда в части начисленных процентов по векселям будет погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев неплатежеспособных банков и связанных с ними лиц. Также задолженность будет погашаться за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитора за выплаченные им гарантированные суммы вкладчикам.
Погашение задолженности в части номинала векселей планируется осуществлять за счет накопленных избыточных средств ФГВФЛ, превышающих необходимую для выполнения им своих функций сумму, но не ниже 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов.
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