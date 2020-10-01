Джошуа откажется от боя с Усиком за титул WBO ради поединка с Фьюри, - промоутер
Об этом сообщает vRINGe.com.
По мнению Красюка, британский чемпион откажется от титула WBO ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Давайте говорить по правде. Бой между Джошуа и Фьюри - более ожидаемое событие, ведь они оба из Британии, оба чемпионы. Если у Джошуа появится шанс побороться с Фьюри, то он, я считаю, откажется от титула по версии WBO. Я не знаю наверняка, но мне кажется, что именно так он и сделает", - сказал Красюк.
Джошуа, кроме титула WBO, обладает званием чемпиона мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Усик - обязательный претендент на титул WBO.
- 24 сентября промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер готов отказаться от титула чемпиона мира WBO.
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