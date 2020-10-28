Повторный тест Кличко на COVID-19 показал положительный результат

Об этом сообщил Кличко, передает Еспресо.TV .

"Чувствую себя хорошо. К сожалению, повторный тест в понедельник был положительным. Я надеялся и сейчас надеюсь, что следующие тесты будут наконец отрицательными. Немножко голос сел, запахов не чувствую. А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбивается от вируса", - сказал Кличко.

Напомним, 24 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19 , идет на самоизоляцию и будет работать из дома.

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