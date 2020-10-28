Повторный тест Кличко на COVID-19 показал положительный результат
28 октября, 2020, 14:19
В понедельник, 26 октября, мэр Киева Виталий Кличко сделал повторный тест на коронавирус и он оказался положительным
Об этом сообщил Кличко, передает Еспресо.TV .
"Чувствую себя хорошо. К сожалению, повторный тест в понедельник был положительным. Я надеялся и сейчас надеюсь, что следующие тесты будут наконец отрицательными. Немножко голос сел, запахов не чувствую. А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбивается от вируса", - сказал Кличко.
- Напомним, 24 октября Кличко сообщил, что заболел COVID-19 , идет на самоизоляцию и будет работать из дома.
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