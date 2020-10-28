Обработано 100% бюллетеней: Ляшко проиграл выборы в округе

28 октября, 2020, 07:55

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько сохранил отрыв от своего оппонента с Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в 208-м округе после подсчета 100% бюллетеней

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии .

Гунько набирает 34,1%. Ляшко 31,78%.

Выборы народных депутатов в 208-м округе объявили после того, как в мае 2020 был найден мертвым Валерий Давиденко. Именно он победил на выборах в этом округе в прошлом году.

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