 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбработано 100% бюллетеней: Ляшко проиграл выборы в округе

Обработано 100% бюллетеней: Ляшко проиграл выборы в округе


фото: Facebook Анатолія Гунька
Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько сохранил отрыв от своего оппонента с Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в 208-м округе после подсчета 100% бюллетеней

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии .

Гунько набирает 34,1%. Ляшко 31,78%.

Выборы народных депутатов в 208-м округе объявили после того, как в мае 2020 был найден мертвым Валерий Давиденко. Именно он победил на выборах в этом округе в прошлом году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать