Обработано 100% бюллетеней: Ляшко проиграл выборы в округе
28 октября, 2020, 07:55
Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько сохранил отрыв от своего оппонента с Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в 208-м округе после подсчета 100% бюллетеней
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии .
Гунько набирает 34,1%. Ляшко 31,78%.
Выборы народных депутатов в 208-м округе объявили после того, как в мае 2020 был найден мертвым Валерий Давиденко. Именно он победил на выборах в этом округе в прошлом году.
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Ранее кандидат в народные депутаты от "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в 208-м округе.
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