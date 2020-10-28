Не весь газ в украинских подземных хранилищах принадлежит Нафтогазу

28 октября, 2020, 22:43

В украинских подземных хранилищах сейчас хранится около 28 млрд куб.м газа, но не весь этот объем принадлежит Нафтогазу; частью владеют частные компании

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности Нафтогаза, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.TV .

Он подтвердил, что не весь объем из около 28 млрд куб. м в подземных хранилищах принадлежит Нафтогазу.

"Конечно, там значительная часть наша, но украинским хранилищами пользуются и украинские компании, а в этом году - и европейские компании. Потому что Украина предложила европейцам выгодные условия", - пояснил Хабатюк.

Он подчеркнул, что иностранцы платят украинской компании за хранение и транспортировку этого газа, и эти деньги остаются в Украине.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, предостерегает: не весь газ из хранилищ в отопительный сезон будут продавать украинским потребителям.

"Видимо, треть этого газа (газа в украинских хранилищах, - ред.) принадлежит Нафтогазу. Остальные - это газ частных компаний украинской и зарубежной юрисдикции. Тот факт, что этот газ не принадлежит Нафтогазу и тем компаниям, которые вероятно могут его поставлять украинским бытовым потребителям, оптимизма этим бытовым потребителям не придает", - сказал Марунич.

В начале октября объем природного газа в отечественных хранилищах достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Это крупнейший за последние десять лет уровень загрузки подземных хранилищ газа, сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

В НАК "Нафтогаз Украины" не исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейских рынках Украина начнет свой экспорт газа в страны Европейского Союза.