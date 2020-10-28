Не весь газ в украинских подземных хранилищах принадлежит Нафтогазу
Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности Нафтогаза, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.TV .
Он подтвердил, что не весь объем из около 28 млрд куб. м в подземных хранилищах принадлежит Нафтогазу.
"Конечно, там значительная часть наша, но украинским хранилищами пользуются и украинские компании, а в этом году - и европейские компании. Потому что Украина предложила европейцам выгодные условия", - пояснил Хабатюк.
Он подчеркнул, что иностранцы платят украинской компании за хранение и транспортировку этого газа, и эти деньги остаются в Украине.
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, предостерегает: не весь газ из хранилищ в отопительный сезон будут продавать украинским потребителям.
"Видимо, треть этого газа (газа в украинских хранилищах, - ред.) принадлежит Нафтогазу. Остальные - это газ частных компаний украинской и зарубежной юрисдикции. Тот факт, что этот газ не принадлежит Нафтогазу и тем компаниям, которые вероятно могут его поставлять украинским бытовым потребителям, оптимизма этим бытовым потребителям не придает", - сказал Марунич.
- В начале октября объем природного газа в отечественных хранилищах достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Это крупнейший за последние десять лет уровень загрузки подземных хранилищ газа, сообщила пресс-служба Укртрансгаза.
- В НАК "Нафтогаз Украины" не исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейских рынках Украина начнет свой экспорт газа в страны Европейского Союза.
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