 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНафтогаз может начать транспортировать газ в ЕС

Нафтогаз может начать транспортировать газ в ЕС


фото: ua-energy
В НАК "Нефтегаз Украины" не исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейских рынках Украина начнет свой экспорт газа в страны Европейского Союза

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ (подземных хранилищ газа) мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС", - цитирует пресс-служба слова в. и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Переломы.

Так, по данным компании, из имеющихся в ПХГ 28 млрд куб. м газа иностранные трейдеры сохраняют в режиме "таможенный склад" 9,7 млрд куб. м, а компании-резиденты - 1,3 млрд грн.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины, общей проектно емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волыцко-Угерское, Угерское, Дашавское, Опарское, Богородчанское, Краснопартизанская, Солоховское, Олишевське, Пролетарское, Кегичевское, Краснопопивское и Вергунское ПХГ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresot b

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать