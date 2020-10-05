Нафтогаз может начать транспортировать газ в ЕС

5 октября, 2020, 13:11

В НАК "Нефтегаз Украины" не исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейских рынках Украина начнет свой экспорт газа в страны Европейского Союза

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ (подземных хранилищ газа) мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС", - цитирует пресс-служба слова в. и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Переломы.

Так, по данным компании, из имеющихся в ПХГ 28 млрд куб. м газа иностранные трейдеры сохраняют в режиме "таможенный склад" 9,7 млрд куб. м, а компании-резиденты - 1,3 млрд грн.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины, общей проектно емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волыцко-Угерское, Угерское, Дашавское, Опарское, Богородчанское, Краснопартизанская, Солоховское, Олишевське, Пролетарское, Кегичевское, Краснопопивское и Вергунское ПХГ.

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