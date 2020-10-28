Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
2-й тур
27 октября
Группа А
"Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия) 1: 2
Голы: Миранчук, 70 - Горецкий, 13 Кимми, 79
"Атлетико" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) 3: 2
Голы: Льоренте, 29 Жоау Фелиш, 52, 85 - Собослай, 40, Бериша, 47
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) 0: 0
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания) 2: 2
Голы: Тюрам, 33, 59 - Бензема, 87, Каземиро, 90 + 3
Группа С
"Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) 2: 0
Голы: Виейра, 11 Сержиу Оливейра, 85
"Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 3
Голы: Торрес, 18 Гюндоган, 76, Стерлинг, 81
Группа D
"Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 2: 2
Голы: Сапата, 54, 60 - Тадич, 30 Траоре, 38
"Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания) 2: 0
Голы: Диогу, 55, Салах, 90 + 3 (пен.)
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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