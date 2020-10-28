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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Reuters
Во вторник, 27 октября, состоялись матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

2-й тур

27 октября

Группа А

"Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия) 1: 2

Голы: Миранчук, 70 - Горецкий, 13 Кимми, 79

"Атлетико" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) 3: 2

Голы: Льоренте, 29 Жоау Фелиш, 52, 85 - Собослай, 40, Бериша, 47

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) 0: 0

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Испания) 2: 2

Голы: Тюрам, 33, 59 - Бензема, 87, Каземиро, 90 + 3

Группа С

"Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) 2: 0

Голы: Виейра, 11 Сержиу Оливейра, 85

"Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0: 3

Голы: Торрес, 18 Гюндоган, 76, Стерлинг, 81

Группа D

"Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 2: 2

Голы: Сапата, 54, 60 - Тадич, 30 Траоре, 38

"Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания) 2: 0

Голы: Диогу, 55, Салах, 90 + 3 (пен.)

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