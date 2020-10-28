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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: fcdynamo.kiev.ua
В среду, 28 октября, будут сыграны восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа E

19:55 "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

22:00 "Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция), прямая трансляция на Megogo

Группа F

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Италия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зенит" (Россия), прямая трансляция на Megogo

Группа G

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа H

19:55 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - ПСЖ (Франция), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Лейпциг" (Германия), прямая трансляция на Megogo

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