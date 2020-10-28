Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа E
19:55 "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
22:00 "Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция), прямая трансляция на Megogo
Группа F
22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Италия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зенит" (Россия), прямая трансляция на Megogo
Группа G
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа H
19:55 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - ПСЖ (Франция), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Лейпциг" (Германия), прямая трансляция на Megogo
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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