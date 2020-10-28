Коррупция во властных структурах угрожает нацбезопасности, - Баканов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Случаи системного разрушения коррупцией властных структур является угрозой национальной безопасности. И собственно, именно такие случаи противодействует Служба безопасности. Это конкретные расследования по материалам СБУ, доходящие до обвинительных приговоров. По ним вполне прикладные санкции - освобождение от должностей и лишения свободы", - отметил Баканов.

По его словам, наибольшее количество коррупционных правонарушений по материалам СБУ выявлено именно в органах власти различных уровней. В частности, речь идет о 212 уголовных производств и 269 объявленных подозрений из общего количества. Среди них - подозрение сообщено бывшему председателю Кировоградской ОГА за вымогательство взятки в размере 1,3 млн грн, отдельно ликвидировано масштабную схему по выдаче незаконных разрешений в ГАСК, которая функционировала годами.

Также значительное количество коррупционных преступлений выявлено в правоохранительных и контролирующих органах. По этому направлению по материалам СБУ начата 208 уголовных производств, 268 лицам сообщено о подозрении. Всего с начала года уничтожено 6 организованных преступных группировок в правоохранительных органах.

Напомним, судьи КСУ задекларировали недостоверную информацию .

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