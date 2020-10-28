Имели конфликт интересов: судьи КСУ задекларировали недостоверную информацию, - НАПК

Об этом заявило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях" , - заявили в НАПК.

Председатель НАПК Александр Новиков заявил, что участие указанных судей в рассмотрении этого дела ставит под вопрос объективность решения КСУ.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Сейчас текст решения Конституционного Суда пока не обнародован, поэтому мотивация этого решения неизвестна.

В декларациях двух судей КСУ - Ирины Завгородней и Сергея Головатого - НАПК обнаружили признаки декларирования ложной информации.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений. В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

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