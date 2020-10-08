8 октября, 2020, 19:04

Об этом информирует пресс-служба партии "Голос".

"Андрей Шараскин (позывной "Богема") - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ждет постановление ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - написали на партийной странице в Facebook.

В партии напомнили, что Шараскин с начала августа 2014-го до января 2016 года был участником русско-украинской войны.

"С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армией по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины". За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и отличия Президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие Министра обороны "Знак почета", - добавили в "Голосе".

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